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مجلس الأمن يحذر من اتساع نطاق المجاعة في اليمن

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.10.2021 11:38
مشهد يومي من مدينة الحديدة في اليمن الفرنسية مشهد يومي من مدينة الحديدة في اليمن (الفرنسية)

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء الحالة الإنسانية المتردية باليمن وتزايد خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع، مجددا دعوته بوقف التصعيد.

ووفقا للبيان الصادر بإجماع أعضائه (15 دولة)، طالب مجلس الأمن بضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

داعيا إلى ضمان المُساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتجاوزات بحقوق الإنسان إضافة إلى تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.

ودعا المجلس الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحُديدة (غرب البلاد)، مشددا على ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

ويعاني اليمن من أسوء أزمة إنسانية بالعالم منذ 7 سنوات، حيث أودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمه يعتمدون على المساعدات.

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