الصليب الأحمر يطلق نداءا عاجلا بشأن أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام

أطلقت مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس إلس ديبوف، الجمعة، نداء عاجلا بشأن أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري في السجون الإسرائيلية.

والأسيران بحسب ما ورد في بيان صحفي أصدرته اللجنة هما مقداد القواسمة، وكايد الفسفوس.

وحثت ديبوف السلطات الإسرائيلية، وفق البيان، على "إيجاد حل يجنب أي خسائر في الأرواح"، مؤكدة "مواصلة زيارة ومراقبة أوضاعهما عن كثب".

وأكدت أن "لكل معتقل الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يواصل ستة أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

والأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس وهو مضرب منذ 100 يوم، ومقداد القواسمة (منذ 93 يوما)، وعلاء الأعرج (76 يوما)، وهشام أبو هواش (67 يوما)، وشادي أبو عكر (59 يوما)، وعيّاد الهريمي (30 يوما).

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 520 أسيرا، من بين 4850 فلسطينيا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني حتى نهاية سبتمبر/أيلول.