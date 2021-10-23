القوات الأمريكية تعلن تصفية قيادي في تنظيم القاعدة شمال غربي سوريا

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، فجر السبت، تصفية قيادي بارز في تنظيم "القاعدة"، بضربة جوية شمال غربي سوريا.

وقالت القيادة في بيان: "أسفرت ضربة جوية نفذت اليوم شمال غربي سوريا عن تصفية القيادي البارز في القاعدة عبد الحميد المطر".

وأضافت: "لا تتوفر لدينا معطيات عن إصابات بين المدنيين جراء الضربة التي نفذتها طائرة MQ-9 مسيّرة".

وتابعت "التخلص من هذا القيادي البارز في القاعدة سيقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط للمزيد من الهجمات العالمية التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء وتنفيذها".

وتعهدت في ختام البيان بمواصلة استهداف منتمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن ضربة جوية نفذها يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" سالم أبو أحمد.