الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان سيترأس وفد بلاده في قمة العشرين عبر اتصال مرئي

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيترأس وفد بلاده في قمة قادة مجموعة العشرين، عبر اتصال مرئي.

وأضاف الديوان، في بيان، أن الملك تلقى دعوة من رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، في العاصمة الإيطالية روما، السبت والأحد المقبلين.

وأوضح أنه "تقرر أن يرأس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة، وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي".

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نقل العاهل السعودي إلى إيطاليا رئاسة هذه القمة للدورة الـ 16.

ورسميا، بدأت إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وانعقدت أعمال قمة الدورة الـ15 على مستوى القادة، برئاسة السعودية، عبر اتصال مرئي، جراء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" عالميا.

وتأسست مجموعة العشرين عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في تسعينيات القرن الماضي.

ويضم هذا التكتل كلا من تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، السعودية، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين والاتحاد الأوروبي المكمل للمجموعة، بالإضافة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين.