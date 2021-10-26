السيسي يعلن رفع حالة الطوارئ في مصر وعدم تمديدها

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً، مساء الاثنين، بإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن "هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم 24 في الشهر ذاته لمدة 3 أشهر .

وكانت هذه هي المرة الـ17 التي يمدد فيها البرلمان حالة الطوارئ، منذ أبريل/ نيسان 2017، وفق رصد الأناضول.

وكان يفترض أن يتم مد حالة الطوارئ منذ الاثنين لولا أن السيسي قرر الإلغاء دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الوضع ما بعد ذلك القرار.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، خلال مداخلة متلفزة، إن القرار "تاريخي (..) ويعكس الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد في منطقة مضطربة"، وفق ما نقلت صحيفة اليوم السابع.

وأضاف أن "قرار إلغاء حالة الطوارئ ستتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكلا في تخصصه"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي آنذاك، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن يتم تمديدها اليوم.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.