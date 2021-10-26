6 دول أعضاء في مجلس الأمن طالبت بعقد اجتماع طارئ بخصوص السودان

طالبت 6 دول أعضاء في مجلس الأمن، بعقد اجتماع عاجل للمجلس اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر التطورات بالسودان.

وصرحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول التركية، أن الدول الست هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وإستونيا، مضيفة أن الجلسة ستكون مغلقة وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام بالسودان فولكر بيرتس، إفادته عن تطورات الأوضاع في بلاده.

وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، إضافة إلى تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وحاول البرهان تبرير الانقلاب العسكري بالقول إن التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان، معتبرا أن ما تمر به البلاد يشكل خطرا حقيقيا (على حد وصفه).

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية، كان من المفترض أن تستمر لـ 53 شهرا، قبل قرارات البرهان يوم أمس.