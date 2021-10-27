الإذاعة الإسرائيلية تكشف هبوط طائرة إسرائيلية خاصة في الرياض

كشفت "هيئة البث العبرية" أن طائرة خاصة إسرائيلية هبطت في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء، قادمة من عمان العاصمة الأردنية.

وأفادت الهيئة الرسمية أن الطائرة المملوكة لأحد الأثرياء الإسرائيليين -لم تسمه- انطلقت من "مطار بن غوريون" قرب تل أبيب، مساء الاثنين ومكثت ليلا في عمان قبل أن تنطلق إلى الرياض الثلاثاء.

وذكرت أن الطائرة غادرت الرياض مساء الثلاثاء، في طريقها إلى تل أبيب بعد توقف قصير في العاصمة الأردنية.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السعودية أو الأردنية أو الإسرائيلية حول ما ذكره المصدر الإسرائيلي حتى الساعة 8:20 (ت.غ) من صباح اليوم الأربعاء.

ولا تقيم الرياض وتل أبيب علاقات دبلوماسية، لكن السعودية سمحت للمرة الأولى العام الماضي لرحلات الطيران المغادرة من تل أبيب بالمرور في أجوائها إلى دول الخليج، في إجراء غير مسبوق.