مجهولون يقرصنون وينشرون بيانات شخصية لمئات الجنود الإسرائيليين

تمكنت مجموعة قراصنة من اختراق ملفات تحتوي على معلومات شخصية عن مئات الجنود الإسرائيليين وطلاب مرشحين للانضمام إلى الجيش وفق ما أفاد إعلام عبري، الأربعاء.

وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، إن "الملفات تحتوي على أسماء وأرقام هواتف وعناوين مئات الجنود والشباب المرشحين للخدمة العسكرية".

وأضاف: "تم الكشف عن تفاصيل حساسة مثل الحالة العقلية والاجتماعية والاقتصادية والعائلية"، مشيرًا إلى أن الملفات تتضمن "أسماء الجنود ومواقعهم وتدريباتهم".

ولم تتضح هوية تلك المجموعة أو الجهة التي تتبع لها، إلا أن الموقع ذكر أن "التقديرات تشير إلى أنها جماعة إيرانية تهدف إلى التأثير على الوعي".

وتابع: "تحتوي بعض الملفات على قائمة كاملة بجنود الاحتياط في الوحدات العسكرية، وتتضمن أسماء الجنود ورتبهم ومواقعهم العسكرية والتفسيرات التي قدمها كل منهم عن سبب عدم تمكنه من الالتحاق بخدمة الاحتياط".

وقال أحد الجنود، الذي تم تسريب تفاصيله: "هناك تفاصيل شخصية هنا، إنه جنون. ليس لدي أي فكرة عن مصدر هذه التفاصيل وليس من الجيد أن تنشر بهذه الطريقة أمام الجميع".

وأضاف الجندي مستنكرًا: "لا ينبغي أن يحدث هذا الأمر، أنا متفاجئ حقًا بنشر بياناتي"، وفق الموقع.

وبحسب الموقع، فإن المجموعة ذاتها نشرت أيضا صوراً لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وأضاف: "كذلك، نشرت المجموعة في الأيام الأخيرة سلسلة من التسريبات لقواعد البيانات بتفاصيل آلاف الإسرائيليين، سُرقت من أجهزة كمبيوتر عدة شركات خاصة".

ولم يصدر بيان إسرائيلي رسمي حول ما ذكره الموقع حتى الساعة 7:45 (ت.غ).

وسبق أن تم قرصنة معلومات مشابهة إضافة إلى قرصنة شركات ومؤسسات إسرائيلية كبيرة.