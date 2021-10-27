"مصر للطيران" تعيد رحلة متجهة إلى موسكو بسبب "رسالة تهديد"

أعادت شركة مصر للطيران، الأربعاء، رحلة كانت متجهة من القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو، بسبب العثور على رسالة تهديد وضعت على أحد مقاعد الطائرة.

وذكرت الشركة في بيان، أنها أعادت رحلة الشركة رقم MS729 من طراز "A220-300" المتجهة إلى موسكو، بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.

وأوضحت أن الرحلة عادت بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة، "وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وشركة مصر للطيران واحدة من أقدم شركات الطيران في إفريقيا والعالم، تأسست عام 1932 وتغير اسمها مرتين.