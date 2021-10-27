وزير الإعلام اللبناني: لم أخطئ بحق أحد لكي أعتذر

اعتبر وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الأربعاء، أنه لم يخطئ بحق أحد لكي يعتذر، عقب حديث عن "أزمة" جديدة بين بيروت والرياض إثر تصريحات له حول حرب اليمن.

وجاء تصريح قرداحي اليوم، خلال مؤتمر صحفي في مقر "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" (هيئة رسمية) في العاصمة بيروت.

والثلاثاء، تصاعد حديث عن "أزمة" جديدة بين السعودية ولبنان، إثر انتشار مقابلة سابقة لقرداحي (قبل تعيينه وزيرًا)، ضمن برنامج "برلمان شعب" بُثت الإثنين، اعتبر خلالها أن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وقال قرداحي إن "مصلحة لبنان فوق كل مصلحة، ولا يجوز أن نبقى في لبنان عرضة للابتزاز، لا من دول ولا من سفراء ولا من أفراد وهم يملون علينا من يبقى ولا يبقى بالحكومة".

وتساءل الوزير مستنكرًا: "ألسنا دولة ذات سيادة؟".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، صرّح قبل ظهر الأربعاء، بأن بلاده "حريصة على أطيب العلاقات" مع الدول العربية والخليجية.

كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، إن تصريح قرداحي "لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية".

وتاريخيا، كانت تسود علاقات مميزة بين الرياض وبيروت، لكنها باتت تشهد توترات من آن إلى آخر، ففي مايو/ أيار الماضي، طلب وزير الخارجية اللبنانية آنذاك، شربل وهبة، إعفاءه من مهامه، إثر تصريحات اعتبرها البعض مسيئة للسعودية ودول الخليج.