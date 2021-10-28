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أمريكا تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسودان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.10.2021 16:56
أمريكا تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسودان

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، محاولة الانقلاب بالسودان، داعيا إلى ضرورة الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينه وبين نظيرته السودانية مريم المهدي، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وأكد بلينكن أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوداني، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن القادة المدنيين الذين اعتقلهم الجيش، والانتقال إلى الحكم المدني في البلاد.

وأطلق الجيش سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد اعتقال دام لأيام، بسبب الضغوط الدولية، وعاد إلى مقر إقامته بالخرطوم.

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