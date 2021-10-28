ملك الأردن يبحث مع عدد من المسؤولين البريطانيين الملفين الفلسطيني والسوري

عقد الملك ملك الأردن عبد الله الثاني لقاءات الخميس، مع عدد من المسؤولين البريطانيين، تمحورت المباحثات فيها حول القضيتين الفلسطينية والسورية.

ووفق بيانين منفصلين للديوان الملكي الأردني، عقد العاهل الأردني لقاءات مع رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، و"مجموعة الأردن" في البرلمان، ووزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تروس.

وركزت اللقاءات على علاقات البلدين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

على صعيد القضية الفلسطينية، جدد ملك الأردن التأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأهمية الاستمرار في دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفق الديوان.

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، والتي من شأنها "زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".

وتناولت اللقاءات التطورات المتعلقة بالملف السوري، إذ أكد الملك دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

وذكر الديوان الأردني أن أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان البريطاني أعربوا عن قلقهم من قرار السلطات الإسرائيلية بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس، وفق البيان، حرص بلادها على توطيد علاقاتها التاريخية مع الأردن وتوسيعها في شتى المجالات.

وأشارت تروس إلى دعم بلادها لجهود المملكة التنموية ولدورها في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية لهم.

وفي وقت لاحق الخميس، أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا ثالثا، أشار فيه إلى لقاء جمع الملك عبد الله برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين الأردن والمملكة المتحدة.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.



من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني اهتمام المملكة المتحدة بالمشاريع الاقتصادية التي تربط دول المنطقة ودعمها لها.

وأشاد جونسون بالتزامات الأردن بالتقليل من انبعاثات الكربون والعمل على التخفيف من آثار التغير المناخي.

وكان ملك الأردن وصل في وقت سابق الخميس إلى المملكة المتحدة، التي يختتم بها جولة أوروبية، بدأت الاثنين، ضمت النمسا وبولندا وألمانيا.

ويشارك الجمعة في قمة المناخ العالمي التي تنعقد في غلاسكو بإسكتلندا.