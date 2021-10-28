وزارة حقوق الإنسان اليمنية: مقتل 300 وتهجير 10 آلاف أسرة بمأرب خلال شهرين

أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 300 مدني وتهجير 10 آلاف أسرة، وذلك منذ تصعيد الحوثيين عسكريا في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب وسط البلاد.

وقال مكتب الوزارة في بيان صادر عنه: "إن التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة جنوبي المحافظة تسبب في استشهاد وإصابة 300 مدني وتهجير ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة".

وأضاف البيان أن المليشيات الحوثية استهدفت يوم أمس الأربعاء، منطقة الجرشة في الجوبة بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا، مما تسبب في إصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من 500 أسرة.

وأدان المكتب الصمت الدولي أمام إجرام المليشيات الحوثية بحق المواطنين في مأرب وجميع المحافظات، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصاراً، وتجويعا، أو بالإعدامات الجماعية، إضافة إلى الممارسات القمعية، أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل المليشيات الحوثية.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، صعد الحوثيون من عملياتهم العسكرية على مديرية الجوبة ومناطق أخرى في مأرب.

وفي فبراير/شباط الماضي كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات من النفط والغاز واحتوائها على محطة كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.