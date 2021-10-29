البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في بيان بثه التلفزيون السوداني، إن عبد الله حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء "رغم تحفظه"، متعهدا بإكمال هياكل السلطة الانتقالية، والتحول الديمقراطي في أقرب وقت، حتى تتحقق العدالة والحرية والسلام.

وأكد البرهان أن هياكل السلطة ستضم ممثلين من كافة الولايات دون حزبية أو جهوية أو قبلية، ويكون القاسم المشترك بينهم هو خدمة وحب الوطن.

واعتبر أن دماء الشهداء والجرحى هي التي جعلتهم يعملون على تصحيح مسار الثورة (في إشارة إلى القرارات التي اتخذها يوم الاثنين الماضي).

وجدد البرهان، وفق البيان، العهد بالمضي قدما بالثورة حتى مبتغاها وصولا لانتخابات حرة ونزيهة، وانتقال ديمقراطي مدني كامل يكفل للشعب السوداني العيش بكرامة.

ويشهد السودان منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما اعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا"، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، إضافة إلى تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.