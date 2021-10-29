لبنان يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، رسميا من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت الذي حدث العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، في القصر الجمهوري بعبدا (شرقي بيروت)، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال البيان، إن الرئيس اللبناني طلب رسميا من السفير الروسي إبلاغ سلطات بلاده برغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار، علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة.

من جانبه وعد روداكوف بنقل الطلب اللبناني إلى القيادات الروسية.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 219 شخصا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أنه خلف دمار لمئات الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق الأرقام الرسمية.