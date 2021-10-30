الجيش اليمني يعلن سيطرته على معسكر "العلم" بمحافظة شبوة

أعلن الجيش اليمني، السبت، سيطرته على معسكر العلم بمحافظة شبوة (شرق) بعد معارك مع قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وقال مصدر عسكري، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على معسكر العلم بمديرية جردان شرقي عاصمة المحافظة عتق، بعد معارك مع مسلحي مليشيات الانتقالي الجنوبي".

ويقع معسكر العلم بالقرب من حقل "العقلة" النفطي الذي كانت تسيطر عليه قوات إماراتية قبل انسحابها منه الثلاثاء الماضي، تنفيذا لتفاهمات سابقة مع القوات الحكومية؛ وبوساطة سعودية.

وأضاف: "عملية السيطرة على المعسكر جاءت بعد معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي" دون تفاصيل عن حجم الخسائر من الجانبين.

وأوضح، أن مسلحي الانتقالي رفضوا الخروج من المعسكر بعد انتهاء المهلة المحددة لهم من قبل قوات الجيش، ما دفع إلى مهاجمته وتحريره، دون الإشارة الى إلى مصير قوات الانتقالي المتمركزة فيه.

السلطات الحكومية في شبوة اتهمت القوات الإماراتية، التي كانت تسيطر على معسكر "العلم" ومنشأة "بلحاف" بمنع تصدير النفط من المنشأة، الأمر الذي زاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وفي يوليو/ تموز الماضي، حاصرت القوات الحكومية اليمنية منشأة "بلحاف" ومعسكر "العلم"، وطلبت من القوات الإماراتية مغادرتهما، وقبل اندلاع معارك بين الجانبين تدخلت السعودية وأبرمت اتفاقا بين الطرفين يقضي بانسحاب قوات أبو ظبي، بعد 3 أشهر، أي في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من قبل المجلس الانتقالي حول ما أدلى به المصدر العسكري.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وفق إحصاء أممي، فمنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.