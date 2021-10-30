طائرات روسية تقصف مقرا للجيش الوطني السوري في إدلب

قصفت طائرات حربية روسية، صباح السبت، مقرا للجيش الوطني السوري في قرية قاح المحاذية للحدود التركية بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وبحسب مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، استهدفت طائرات روسية بتسع غارات مقر الفرقة 23 التابعة للجيش الوطني السوري بقرية قاح التي تبعد عن الحدود التركية مسافة 3 كلم.

ولم تسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات وفقا لمصادر محلية.

يشار إلى أن طائرات روسية استهدفت المنطقة ذاتها بأربعة غارات في 27 أكتوبر الجاري.

وفرضت المعارضة سيطرتها على مدينة إدلب في مارس/ آذار 2015، وتتعرض المحافظة التي يعيش فيها قرابة 4 ملايين شخص لهجمات مستمرة من قبل النظام السوري.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.

وكانت شبكة حقوق الإنسان السورية (SNHR) أعلنت أن هجمات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 843 مدني خلال الفترة الممتدة من 26 إبريل/ نيسان وحتى 19 أغسطس/ آب من العام الجاري.