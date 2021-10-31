الشرطة العراقية تقتل مسلحا من "داعش" وتصيب اثنين آخرين بكركوك

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، مقتل أحد عناصر "داعش" الإرهابي وإصابة اثنين آخرين خلال كمين لقوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال قائد عمليات كركوك (الجيش) الفريق علي الفريجي في بيان، إن "قوات الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت، ومن خلال كمين ليلي محكم، من قتل إرهابي حاول التعرض (الهجوم) على قطعاتنا (تشكيلات القوات العراقية)".

وأشار إلى "جرح إرهابيين إثنين آخرين"، مبينا أن "الارهابيين الثلاثة فشلوا في عملية التعرض (الهجوم) البائسة".

وكان اثنان من أفراد "البيشمركة" (قوات إقليم كردستان شمالي العراق) قتلا في هجوم شنه مسلحو "داعش" بمحافظة كركوك، مساء السبت، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين فترات متباينة لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.