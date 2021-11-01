إسرائيل تبدأ مشروع تحصين سجن "جلبوع"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن بدء تنفيذ مشروع تحصين سجن "جلبوع" الواقع شمالي إسرائيل، وذلك بعد حادثة فرار 6 أسرى فلسطينيين منه في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن وزارة الدفاع ومصلحة السجون الإسرائيلية، رصدت 8 ملايين شيكل أي قرابة 2.5 مليون دولار لتنفيذ هذا المشروع.

وفي تصريحات للوزارة ومصلحة السجون قالتا إنهما شكلتا فريقاً من الخبراء، لتحديد نقاط الضعف في مرافق المنشأة والبنية التحتية، ويشمل المشروع صب الخرسانة في الزنازين، وتحسين حمايتها لمنع احتمالية الهروب في المستقبل".

وتابعت" في الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات رسم الخرائط الهندسية في السجن، ومن ثم سيبدأ قسم الهندسة والبناء في أعمال التحصين".

وفي 6 سبتمبر الماضي تمكن ستة أسرى فلسطينيين -من أصحاب الأحكام العالية- من الفرار من سجن جلبوع عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وبعد أسبوعين تمكنت السلطات الإسرائيلية من إعادة اعتقالهم.

ويقبع نحو 4600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وذلك وفق البيانات الرسمية.