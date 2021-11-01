البرهان: ملتزمون باتفاقية إنشاء قاعدة روسية بالسودان لكن لدينا بعض "الملاحظات"

أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح برهان، أن بلاده لديها "ملاحظات" على الاتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية بميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

وقال البرهان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لدينا اتفاقاً مع روسيا يتضمن إنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، ونتحدث فيه باستمرار، لكن لدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها قبل المضي في تنفيذه".

وأردف "ملتزمون بالاتفاقيات الدولية، وسنمضي في تنفيذ الاتفاق مع روسيا حتى النهاية"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين قديم ولم ينقطع، مشيدا بموقف موسكو تجاه المستجدات في بلاده.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص الاتفاقية بين موسكو والخرطوم، حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف تعزيز السلام والأمن بالمنطقة، إلا أنه في إبريل/نيسان الماضي قرر السودان تجميد الاتفاق مع روسيا.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها القاعدة البحرية على البحر الأحمر.