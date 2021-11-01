الجزائر وتونس وليبيا تؤكد على دور الحكومة الليبية المحوري في مؤتمر باريس

دعا وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا السلطات الليبية إلى لعب دور محوري في "مؤتمر باريس" الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، بعد اجتماع للوزراء الجزائري رمطان لعمامرة والتونسي عثمان الجرندي والليبية نجلاء المنقوش، بالجزائر العاصمة.

وجاء الاجتماع على هامش مشاركة وزيري خارجية تونس وليبيا باحتفالات الجزائر بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

ووفق البيان "تبادل الوزراء الثلاثة وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة مستقبلا حول ليبيا، خاصة مؤتمر باريس".

وأكدوا "الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به دولة ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر"، في إشارة لسنوات سابقة شهدت وفق مراقبين "تهميشا" لوجود طرابلس الفعال بتلك المؤتمرات الدولية.

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي، أن بلاده سترعى "مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر"؛ لبحث ملف الانتخابات المقررة قبل نهاية العام.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/ آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.