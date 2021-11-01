برعاية حاخامية.. إطلاق موقع مواعدة لليهود العزاب في منطقة الخليج العربي

شهدت منطقة الخليج العربي إطلاق أول موقع مواعدة لليهود مع ازدياد اليهود القاطنين في المنطقة منذ تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

والإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وثالث دولة عربية تفعل ذلك بعد مصر والأردن عامي 1979 و1994 على التوالي.

ووقّعت البحرين على الاتفاق التاريخي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في اليوم ذاته.

ومنذ ذلك الحين، انتقل الكثير من اليهود العزاب إلى المنطقة الثرية للعمل و"إيجاد آفاق جديدة"، بحسب إيلي عبادي حاخام جمعية الجاليات اليهودية في الخليج التي أطلقت الموقع الجديد.

وقال لوكالة فرانس برس "لقد أدركنا أنه من أجل تنمية المجتمع اليهودي" في الخليج، "نحتاج إلى تزويج اليهود"، مضيفا أن العشرات من الرجال والنساء غير المتزوجين أبدوا اهتمامهم بالموقع.

ورأى شاب يهودي يعيش في الإمارات منذ عام 2019، أنّ الموقع الذي يحمل عنوان "جويش سينغلز إن ذي غولف" ("يهود عزاب في الخليج") "سيجعل الأمور أسهل للقاء الأفراد ذوي التفكير المماثل" المتواجدين في المنطقة.

ولكن على عكس معظم مواقع المواعدة التقليدية، قال الحاخام إن المنصة الجديدة سيديرها أعضاء من الجمعية سيقررون مدى توافق الشخصين.

وقال "نحن لا ندع المصير يتحكم فيه الكمبيوتر... هناك لمسة إنسانية ستتولى الجمع" بين مستخدمي الموقع.