مقتل 3 عناصر من "داعش" واعتقال رابع خلال هجوم للقوات العراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال رابع خلال هجوم نفذته قواتها شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة في بيان، إن "طائرات عراقية من طراز F_16 نفذت ضربة استهدفت وكرا للتنظيم الإرهابي في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "قوة من لواء مغاوير عمليات صلاح الدين (شرطة) خرجت لتفتيش مكان الضربة، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم وحاصرت 3 آخرين في المكان نفسه"، دون الكشف عن مصيرهم.

من جانبها، أوضحت قيادة عمليات صلاح الدين (تابعة للجيش) في بيان لاحق، أن "قوات لواء المغاوير قتلت العناصر الثلاثة من تنظيم داعش".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن طيران الجيش العراقي شن ضربة جوية على وكر لـ"داعش" في صلاح الدين.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين فترات متباينة لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.