وقفة بقطاع غزة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام

نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين بقطاع غزة، وقفة تضامنية دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإنقاذ الأسرى والإفراج الفوري عنهم.

من جانبه دعا المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس،حازم قاسم، إلى تصعيد حالة الإسناد، والفعليات الشعبية والرسمية والفصائلية والقانونية والدبلوماسية، لدعم الأسرى.

وأضاف " رسالتنا للأسرى أن المقاومة الفلسطينية ستكون دائما مع مطالبكم، وأن كتائب عز الدين القسام وكل القوى وأجنحتها المقاومة، لن تسمح بحالة الاستفراد أو بقمع الأسرى".

لافتا أن قضية الاسرى على طاولة صاحب القرار السياسي والعسكري في حركة حماس.

وتابع: "قرار المقاومة، هو تحرير الأسرى عبر صفقات تبادل حقيقية، وسنكون أمام صفقات جديدة، نفرض فيها شروطنا".

وطالب إسرائيل بـ"توقّع أي سلوك من المقاومة الفلسطينية في حال استمر عدوانها في التعامل مع مطالب الأسرى".

ويواصل 7 أسرى فلسطينيين، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، علاوة على أسير ثامن يخوض الإضراب إسنادا لهم.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس منذ (110أيام)، ومقداد القواسمة (103 أيام)، وعلاء الأعرج (86 يوما)، وهشام أبو هواش (77 يوما)، وشادي أبو عكر (69 يوما)، وعياد الهريمي (40 يوما)، ولؤي الأشقر (22 يوما).

كما يخوض الأسير راتب حريبات، إضرابا عن الطعام منذ (23 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 520 أسيرا، من بين 4850 فلسطينيا في سجونها، وفق الأرقام الرسمية.