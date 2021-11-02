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هيئة الإغاثة الإنسانية التركية توزع 300 ألف رغيف خبز يوميا في سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
هاطاي
نشر في 02.11.2021 15:09
آخر تحديث في 02.11.2021 15:20
فريق الإغاثة أثناء توزيع الخبز بالشمال السوري وكالة الأناضول فريق الإغاثة أثناء توزيع الخبز بالشمال السوري (وكالة الأناضول)

أعلن سليم طوسون، المسؤول الإعلامي لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) بسوريا، أنهم يواصلون توفير الاحتياجات الأساسية للمحتاجين والفقراء في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وأضاف أن الهيئة أنشأت أفرانا في كيليس والريحانية (بالأراضي التركية)، إلى جانب بعض المناطق السورية من أجل إنتاج وتوفير الخبز للمحتاجين.

وأضاف أن الأفران تنتج يوميا 300 ألف رغيف خبز، ويجري توزيعها على الفقراء في أدلب، وعفرين، واعزاز، والباب، وجرابلس، والتل الأبيض، ورأس العين.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام بشمال سوريا، ضد تنظيمي داعش وبي كا كا/ ي ب ك الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاث، تمكنت القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.

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