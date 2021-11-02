الجيش الإسرائيلي يكثف تدريب قواته على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه سيكثف بشكل كبير من تدريب قوات الاحتياط التابعة له لاختبار جاهزيتها على الحدود اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان أفيف كوخافي، أعلن خلال تفقده للقوات على الحدود اللبنانية في إطار "شهر رفع الاستعداد القتالي على الحدود الشمالية" عن تدريب مفاجئ لقوات الاحتياط، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وسيشمل التمرين قوات لواء "آلون" (لواء مشاة احتياطي)، الخاضعة للقيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي لاختبار جاهزيتها حال اندلاع معركة على الحدود اللبنانية.

وتم تفعيل "الأمر رقم 9"، من قانون خدمة الاحتياط، والذي بموجبه "تم استدعاء جنود الاحتياط على حين غرة إلى النقاط المحددة وبدأوا عملية الاستيعاب بالشكل المطلوب"، بحسب المصدر ذاته.

وفي إطار التمرين الذي سينطلق خلال الشهر الجاري، سيقوم الجيش باستدعاء "أكثر من 20 ألف جندي احتياط لفحص مدى ملاءمة قوات الاحتياط واستعدادها لسيناريوهات مختلفة في الساحة الشمالية"، وفق ذات المصدر.

والثلاثاء الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي، تمرينا على الحدود اللبنانية لفحص جاهزيته لحادث مفاجئ.

ووقتها، قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ".

وأضاف: "يأتي التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021 حيث ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية".

وتابع أدرعي: "التمرين هو السادس في سلسلة امتحانات رئيس الأركان العسكرية لفحص جاهزية الجيش الإسرائيلي".

ويأتي التدريب في وقت تراقب فيه إسرائيل عن كثب تطورات الوضع في لبنان.