لقاء تاريخي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد البحرين

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع ولي العهد البحريني، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في غلاسكو الثلاثاء.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب اللقاء بـ"التاريخي".

وقال: "لقاء تاريخي في غلاسكو: أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وولي العهد البحريني".

وأضاف: "التقى رئيس الوزراء بينيت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ولي عهد ورئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة".

ولم يفصح عن طبيعة القضايا التي تم بحثها في اللقاء.

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات بين البلدين.