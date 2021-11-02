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لقاء تاريخي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد البحرين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.11.2021 15:38
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع ولي العهد البحريني، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عن تويتر رئيس الوزراء الإسرائيلي مع ولي العهد البحريني، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (عن تويتر)

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع ولي العهد البحريني، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في غلاسكو الثلاثاء.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب اللقاء بـ"التاريخي".

وقال: "لقاء تاريخي في غلاسكو: أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وولي العهد البحريني".

وأضاف: "التقى رئيس الوزراء بينيت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ولي عهد ورئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة".

ولم يفصح عن طبيعة القضايا التي تم بحثها في اللقاء.

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات بين البلدين.

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