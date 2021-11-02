واشنطن تستنكر هجمات الحوثي على مأرب وتدعوه إلى وقف شامل لإطلاق النار

أصدرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن كاثرين ويستلي، بياناً استنكرت فيه الهجمات الحوثية على محافظة مأرب وسط اليمن، كما دعت الجماعة المدعومة من إيران إلى إنهاء العنف العبثي.

وقالت ويستلي: "أستنكر الهجمات الحوثية الأخيرة على مأرب، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال".

وأضافت: "أتقدم بأصدق التعازي لأسر الضحايا، مع أمنياتي بالشفاء للجرحى".

وتابعت: "يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي والمواقفة على وقف شامل لإطلاق النار"، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الاثنين، اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بقصف مسجد ومركز ديني في مديرية الجوبة جنوبي مأرب، مساء الأحد، أسفر عن مقتل 39 مدنيا وجرح آخرين.