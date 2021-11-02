ولي عهد البحرين وبينيت يبحثان تعزيز التعاون في أول لقاء

بحث ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، مع رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، تعزيز علاقات التعاون، وذلك في أول لقاء بينهما.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، عقب لقاء الجانبين في غلاسكو باستكلندا، في إطار مشاركتهما في مؤتمر تغير المناخ (COP26) الذي انطلق، الإثنين.

وأفادت "بنا"، بأن "الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أكد حرص مملكة البحرين على تعزيز السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة".

وأشار ولي العهد البحريني، إلى "أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات"، وفق المصدر ذاته.

وأكد "الحرص على مواصلة العمل المشترك بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام".

فيما وصف حساب رئيس وزراء إسرائيل عبر تويتر اللقاء الأول "بأنه تاريخي"، مرفقا مقطع فيديو قصير يظهر مصافحة حارة وابتسامات بين الجانبين.

ويعد ذلك أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول بحريني بهذا المستوى منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين العام الماضي.