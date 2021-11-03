أمير قطر يبحث مع المستشارة الألمانية التطورات الإقليمية والدولية هاتفيا

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جرى ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته ميركل بأمير قطر، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وذكر البيان، أنه "تم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وبحسب البيان ذاته أعربت المستشارة الألمانية، عن شكرها لأمير قطر لدور بلاده في عملية السلام في أفغانستان، وفي عمليات إجلاء المدنيين من العاصمة كابل.

وفي السياق نفسه، ذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت في بيان، أن اللقاء تناول أيضًا التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.