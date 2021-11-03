الأردن يوقع اتفاق مع إسرائيل بزيادة صادرات المملكة لفلسطين بنحو 5 أضعاف

وقع الأردن على اتفاق مع إسرائيل، الأربعاء، يسمح بتوسيع صادرات المملكة إلى السوق الفلسطينية بنحو 5 أضعاف، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في الجانب الأردني من البحر الميت، بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، ونظيرته الإسرائيلية أورنا باربيفاي.

ونقلت وكالة الأردنية عن الشمالي القول إن "الاتفاق يهدف إلى تسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية

وأوضح الوزير أن "الاتفاق هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة صادرات المملكة السوق الفلسطينية".

ولفت إلى أن الاقتراح مطروح على طاولة التفاوض بين عمان وتل أبيب منذ عام 2018، وفقا للوكالة.

ويقضي الاتفاق، حسب الشمالي، بزيادة معدل الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني إلى نحو 730 مليون دولار سنويا عوضا عن 150 مليون دولار في الوقت الراهن.

وقال الشمالي: "ستحظى 425 سلعة أردنية، بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون دولار سنويا، بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة."

كذلك، ستتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة تقدر بنحو 230 مليون دولار سنويا، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية، على أن تخضع للمواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والأراضي الفلسطينية 200 مليون دولار العام الماضي، منها 150 مليونا صادرات أردنية إلى فلسطين، و50 مليونا صادرات فلسطينية إلى الى الأردن، وفق بيانات رسمية للجانبين.

وأكد الشمالي إن التوقيع على التفاهمات الجديدة بين الأردن وإسرائيل "جاء بتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين".

وجاء الاتفاق الأردني الإسرائيلي بعد يوم واحد من اختتام الشمالي زيارة لرام الله، استمرت يومين، بحث خلالها مع نظيره الفلسطيني خالد عسيلي سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال العسيلي، الثلاثاء، إنه اتفق مع الشمالي على عقد اجتماع للجنة الفلسطينية الأردنية العليا المشتركة في رام الله، خلال الفترة 7-9 ديسمبر/كانون الأول المقبل.