الثانية خلال 4 أيام.. قصف إسرائيلي على مواقع إيرانية في ريف دمشق

شنت طائرات إسرائيلية غارة الأربعاء على مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران للمرة الثانية خلال أربعة أيام في ريف دمشق وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكدت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات.

وقال مصدر عسكري أوردت كلامه الوكالة السورية "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان: "تتواجد في المنطقة مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

والسبت، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق بحسب المرصد.

وتستهدف اسرائيل بإنتظام مواقع في سوريا. وقتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.