العثور على نفق محفور بالقرب من مقر إقامة السفير الفرنسي في تونس

عثرت السلطات التونسية على نفق حفر بالقرب من مقر إقامة السفير الفرنسي أثناء مداهمة لقوات مكافحة الإرهاب في تونس وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء.

ولم يشر بيان الوزارة إلى الغرض من النفق أو ما إذا كان منزل السفير مستهدفا.

وأشارت إلى أن مسؤولي مكافحة الإرهاب والنيابة العامة يجرون تحقيقات للكشف عن حقيقة الغرض من النفق.

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يشير إلى نشاط مشبوه في منزل بجهة المرسى، وهي ضاحية ساحلية بالعاصمة التونسية، حيث يقيم السفير الفرنسي أيضا.

وكشفت مداهمة لاحقة عن وجود نفق. ولم يذكر بيان الوزارة مدى قرب المنزل من مقر إقامة السفير الفرنسي.

وقالت الوزارة إن متطرفا معروفا كان من بين الأشخاص المترددين على المنزل الذي تم اقتحامه. ولم تشر إلى قيام الشرطة بعمليات اعتقال.

ورفضت السفارة الفرنسية التعليق على القضية. لكن المنطقة خارج مقر إقامة السفير كان هادئة صباح الأربعاء.