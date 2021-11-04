السودان.. قرار بالإفراج عن  4 وزراء في حكومة حمدوك

أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، الخميس، قرارا بالإفراج عن 4 وزراء في حكومة عبدالله حمدوك، وفق مصدر رسمي.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني، إن البرهان أصدر قرارا بالإفراج عن وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المعزولة حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة والتموين علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول.

ويأتي هذا القرار، تزامنا مع جهود لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ قال مصدر عسكري رفيع، في وقت سابق الخميس، إن قائد الجيش السوداني، اعتمد ترشيحات مجلس السيادة الجديد، متوقعا الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حالة عدم موافقة عبدالله حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، وهم "عمر دهب"، و"مضوي إبراهيم، و"هنود أبيا".

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد السودان احتجاجات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.

وقبل إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن قراراته كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.