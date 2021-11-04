الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع ميزانية الدولة للعام 2021

أقر الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم مشروع ميزانية الدولة لعام 2021 بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد رد جميع التحفظات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة.

أما مشروع الميزانية للعام المقبل 2022، فقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الائتلاف الحكومي يتوقع تمريره حتى صباح الجمعة.

وأضافت هيئة البث: "تم إقرار الميزانية (لعام 2021) بأغلبية 61 نائبا مقابل 59 معارضا (عدد النواب 120)".

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن التصويت على الميزانية العامة لسنة 2022 سيبدأ الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي (8:30 تغ).

وبعد المصادقة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على تويتر، إن تمرير الميزانية بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من العجز عن ذلك: "يوم عيد لدولة اسرائيل".

وذكرت هيئة البث أن تمرير ميزانية الدولة "يُزيل خطر سقوط الحكومة تلقائيا، في حال أخفقت في نيل مصادقة الكنيست عليه"، حسبما تنص القوانين الإسرائيلية.

وكان الكنيست صادق في بداية أغسطس/آب الماضي، على مشروع الموازنة العامة بالقراءة الأولى.

وينظر إلى الموازنة على أنها المؤشر لمدى قدرة هذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت على البقاء.

فيما أخفقت الحكومة السابقة في المصادقة على الموازنة بسبب الخلافات داخلها.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، في وقت سابق، إن قيمة مشروع موازنة العام المقبل تبلغ 187 مليار دولار في حين أن توقعات ميزانية 2021 تبلغ 173 مليار دولار.