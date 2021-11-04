المغرب ردا على اتهام الجزائر: نتمسك بالاحترام "الدقيق جدًا" لمبادئ حسن الجوار مع الجميع

قال المغرب، الخميس، إنه "يتمسك بالاحترام الدقيق جدًا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع".

جاء ذلك في جواب لمتحدث الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، على سؤال للصحفيين، حول اتهامات الجزائر للمغرب، بـ"التورط في وفاة 3 من مواطنيها".

والأربعاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية، اغتيال 3 من مواطنيها كانوا على متن شاحنات تجارية تنقل سلعا إلى موريتانيا، واتهمت الجانب المغربي بـ"التورط في القصف بواسطة سلاح متطور".

وقال بايتاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "بالنسبة لدول الجوار، المغرب يعتمد ويتمسك بالاحترام الدقيق جدا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع".

وأضاف: "بخصوص الملفات الدبلوماسية والخارجية، وماذا سيكون ردنا على هذه الدولة (دون ذكر اسم)، حين ستتم مباشرتها (الملفات الدبلوماسية) سيخرج وزير الخارجية إما بتصريح أو تعليق أو ندوة صحافية".