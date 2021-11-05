الرئيس العراقي يدعو إلى ضبط النفس إثر إصابة العشرات باحتجاجات بغداد

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، إلى ضبط النفس وحماية الأمن العام، إثر إصابة العشرات بالعاصمة بغداد، خلال احتجاجات ضد نتائج الانتخابات.

وقال صالح، في تغريدة، إن "التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، وضرورة عدم خروجه عن إطاره السلمي القانوني".

وأضاف أن "الصدامات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها".

وشدد على أن "حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

وفي وقت سابق الجمعة، وقعت مواجهات عنيفة، حيث أطلقت قوات الأمن، الرصاص الحي لمنع متظاهرين على نتائج الانتخابات البرلمانية من اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وخلفت المواجهات 125 مصابا، 27 منهم من المتظاهرين والبقية من أفراد الأمن، وفق وزارة الصحة.

ويحتج المتظاهرون على النتائج الأولية للانتخابات المبكرة، التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

والأسبوع الماضي، بدأت مفوضية الانتخابات، إعادة فرز أصوات 2000 محطة (مكتب) انتخابية، استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.

وتقول المفوضية، في بياناتها اليومية، إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا، دون إعلان موعد للانتهاء من كامل الفرز.