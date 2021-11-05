واشنطن توافق على بيع السعودية صواريخ "جو- جو" متوسطة المدى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، موافقتها على إمكانية بيع السعودية صواريخ جو- جو متوسطة المدى من طراز "AIM-120C"، ومعدات مرتبطة بها في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار أمريكي.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، إن "وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وطلبت السعودية شراء 280 صاروخ "AIM-120C-7/C-8" المتقدم متوسط المدى، و596 من قاذفات الصواريخ من طراز "LAU-128"، بحسب المصدر نفسه.

كما تشمل الصفقة أيضا معدات دعم وقطاع غيار وخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي.

وأوضح البيان أن "الصفقة المحتملة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي الأمريكي من خلال المساعدة في "تقوية أمن بلد صديق لا يزال يشكل قوة مهمة للتقدم السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "الصفقة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الصواريخ متوسطة المدى لأسطول طائراتها المقاتلة".

ولن يغير البيع المقترح لهذه المعدات والدعم التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، بحسب البيان.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، في أول عقد منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وأمر بايدن منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.