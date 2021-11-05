"ي ب ك" الإرهابي يزرع ألغاما في محيط تل رفعت السورية

زرع تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي ألغاما على خطوط الجبهة مع فصائل المعارضة السورية بمنطقة تل رفعت شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر التنظيم الإرهابي قاموا مؤخرا، بإرسال تعزيزات إلى خطوط الجبهة مع مدينتي مارع وأعزاز الواقعتين تحت سيطرة الجيش الوطني السوري.

وأوضحت أن 4 شاحنات من طراز "زيل" روسية الصنع، وصلت إلى مواقع التنظيم في محيط مطار "منغ" العسكري، وأفرغت كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والدبابات.

وأشارت المصادر، إلى أن عناصر التنظيم قاموا بنقل تلك الألغام وزراعتها على خطوط الجبهة في قريتي تنب وجلبل بريف مدينة تل رفعت.

وسبق للجيش التركي و الجيش الوطني السوري أن فككا عددا كبيرا من الألغام التي زرعها التنظيم خلال عمليتي "غصن الزيتون" و"نبع السلام" العسكريتين ضد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا.

وسيطر "ي ب ك" على مدينة تل رفعت عام 2016 بدعم جوي روسي، ومنذ ذلك الحين يستخدم التنظيم المدينة كقاعدة لشن هجمات على الجيش الوطني السوري وقوى الأمن التركية بالمناطق التي جرى تحريرها ضمن عمليتي "درع الفرات" عام 2016 و"غصن الزيتون" في 2018.