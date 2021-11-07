هآرتس: حفتر طلب من إسرائيل المساعدة سراً مقابل تطبيع العلاقات معها

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أن صدام نجل خليفة حفتر، زار تل أبيب الأسبوع الماضي سراً وأنه نقل رسالة من حفتر تتحدث عن تطبيع العلاقات مستقبلا مع إسرائيل.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس"، أن "صدام حفتر"، وصل إلى إسرائيل الاثنين الماضي، ونقل من والده رسالة يطلب فيها مساعدة عسكرية سياسية إسرائيلية، مقابل إقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا وإسرائيل.

وأشار المصدر إلى أن حفتر وصل بطائرة "فالكون" إلى مطار بن غوريون بتل أبيب (وسط)، قادما من دبي، لتقلع الطائرة عائدة أدراجها إلى ليبيا.

وأوضح أن الزيارة (غير المعلن عنها) استمرت ساعة ونصف الساعة وشملت لقاءات مع جهات أمنية (لم يحددها).

وتوقعت الصحيفة أن زيارة حفتر الابن لإسرائيل، مرتبطة بانتخابات الرئاسة الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب هآرتس، جرت اتصالات سرية بين خليفة حفتر وشخصيات من جهاز الموساد (المخابرات الإسرائيلية خارج البلاد) في الماضي، دون مزيد من التفاصيل حولها.

ويتولى الموساد المهام الدبلوماسية السرية مع الدول الخارجية التي لا يوجد بينها وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية معلنة.

فيما لم يصدر تعليق فوري من حفتر حول ما أوردته الصحيفة.