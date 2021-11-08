إسرائيل تخترق هواتف 6 حقوقين فلسطينيين ببرنامج "بيغاسوس"

رصدت مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" الدولية، برنامج تجسس إسرائيلي على هواتف نقالة لستة حقوقيين فلسطينيين يعملون في مؤسسات صنفتها الحكومة الإسرائيلية على أنها "إرهابية".

وقالت المؤسسة (مقرها دبلن)، في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، إنها اكتشفت استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة "إن أس أو" الإسرائيلية، لـ"اختراق أجهزة الهاتف التابعة لـ6 مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان.

وأضافت أنه في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اتصلت منظمة الحق، وهي منظمة حقوقية في فلسطين، بفرونت لاين ديفندرز، بشأن هاتف أحد العاملين فيها وإمكانية اختراقه ببرنامج تجسس.

وتابعت: "أجرت فرونت لاين ديفندرز على الفور تحقيقا تقنيا، ووجدت أن الجهاز اخترق في يوليو/تموز 2020، ببرامج تجسس تم بيعه من قبل مجموعة إن اس أو، ومقرها إسرائيل".

وأشارت المؤسسة إلى أنها بدأت التحقيق في أجهزة أخرى تخص أعضاء في 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية، ووجدت أن 5 أجهزة إضافية تم اختراقها باستخدام نفس برنامج التجسس.

ولفتت إلى أنها شاركت البيانات التي جمعتها من الهواتف مع مختبري (Citizen Lab) و(Security Lab) التابع لمنظمة العفو الدولية من أجل إجراء مراجعة مستقلة.

من جانبهما أكد المختبران بثقة عالية، استنتاج فرونت لاين ديفندرز، وأن الهواتف قد تم اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس.

وأشارت إلى أن ثلاثة ضحايا وافقوا على الكشف عن هويتهم، وهم: غسان حلايقة، مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في مؤسسة "الحق"، وأبي العبودي، المدير التنفيذي لمركز "بيسان" للبحث والتطوير، وصلاح حموري، محامي وباحث ميداني في مؤسسة "الضمير" لدعم الأسير وحقوق الإنسان.

وفي 19 أكتوبر 2021، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.

والمنظمات هي الضمير، الحق، الدفاع عن الأطفال – فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحث والتطوير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.