الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: لو استقال قرداحي لانتهت الأزمة

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، أنه كان بوسع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن ينزع فتيل الأزمة بين بيروت ومعظم دول الخليج لو أنه تقدم باستقالته.

والتقى حسام زكي مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، ضمن زيارة تهدف إلى بذل جهود لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة بين لبنان والسعودية.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها من بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، ثم تبعتها الإمارات والبحرين والكويت واليمن؛ رفضا لتصريحات بشأن الحرب في اليمن أدلى بها قرداحي قبل تعيينه وزيرا.

وعقب اللقاء، قال زكي في تصريح صحفي: "سنقيّم الموقف عقب العودة إلى القاهرة، وسنقرر حينها الخطوة المقبلة في سبيل حل الأزمة الدبلوماسية".

واعتبر زكي أن "مسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية، لكن الأمور استمرّت على حالها".

وتابع: "موضوع استقالة قرداحي مطروح نوعا ما، والرئيس ميشال عون حريص على العلاقة مع السعودية، وهو يعوّل على الحس الوطني للوزير قرداحي".

وبينما يرى وزير الإعلام اللبناني أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة؛ لذلك يرفض "الاعتذار" أو "الاستقالة"، جدد ميقاتي الخميس دعوته قرداحي إلى اتخاذ موقف "يحفظ مصلحة لبنان". وهو ما اعتُبر دعوة إلى الاستقالة.

وأردف زكي "الأجواء التي استمعت إليها من المسؤولين الذين التقيتهم حريصة على العلاقات مع الخليج".

وفي وقت سابق الاثنين، التقى زكي مع كل من عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.