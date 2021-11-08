الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة برئاسة صباح خالد الحمد، قدمت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد

ووفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر حكومي لم تسمه قوله أن مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا قدم خلاله الوزراء استقالتهم، تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية.

ولم تذكر الصحيفة أسباب تقديم الحكومة لاستقالتها، فيما لم تصدر السلطات الكويتية أية إفادات رسمية بشأنها ذلك.

ومساء الأحد، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا، في قصر السيف بالعاصمة، للتباحث بشأن "نبذ الخلافات وتجاوز العقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة (البرلمان)"، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي لم تورد تفاصيل أكثر حول هذه الخلافات.

وفي مارس/ آذار الماضي، أدت الحكومة الكويتية الحالية اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، وتضم 15 وزيرا.

وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح خالد بتشكيل الحكومة في 24 يناير الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقات سابق من الشهر ذاته.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته، آنذاك، بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله".