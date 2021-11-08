مسؤول بالجامعة العربية في بيروت لبحث حل أزمة لبنان والسعودية

أعلن حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الأثنين، أنه وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف بذل الجهود وتقريب وجهات النظر، وحل الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده زكي عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت.

وأضاف: "المصلحة اللبنانية الخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية، وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع"، مشيرا إلى أن الحوار مع عون كان واضحا، دون تفاصيل أكثر.

وذكر زكي أنه سيلتقي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، موضحا أنه في نهاية اللقاءات سيكون هناك شكلا عاما للمسار الذي سنسير فيه وتكون الأمور إيجابية، لافتا إلى أنه إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك.

وفي صباح اليوم وصل زكي إلى بيروت في زيارة رسمية غير محددة المدة، ليلتقي مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لحل الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وكذلك فعلت لاحقاً الإمارات والبحرين والكويت واليمن، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وقبل تعيينه وزيرا في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال قرداحي في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 أغسطس/ آب، وبُثت على إحدى المنصات الإلكترونية لقناة "الجزيرة" القطرية في 25 أكتوبر الماضي، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وبينما يرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة، لذلك يرفض "الاعتذار" أو "الاستقالة"، فيما جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخميس الماضي، دعوته قرداحي لاتخاذ موقف "يحفظ مصلحة لبنان".