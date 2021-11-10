البرهان يشكل لجنة لمراجعة واستلام أموال "إزالة التمكين"

أعلن تلفزيون السودان الرسمي، الثلاثاء، أن القائد العام للجيش السوداني "عبد الفتاح البرهان"، قرر تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين"، دون تفاصيل أخرى.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة الانتقالي قبل أن يحله، قرارا بتشكيل اللجنة لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.

وجمد البرهان عمل اللجنة لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وعقب هذه القرارات شهدت البلاد احتجاجات شعبية مستمرة رافضة ودعوات متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.