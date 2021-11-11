الرئيس الفرنسي السابق يدافع عن دخول فرنسا الحرب في سوريا والعراق

أدلى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بشهادته خلال محاكمة المتهمين باعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس ودافع عن التدخل الفرنسي في سوريا بقوله: "شنوا علينا الحرب فقمنا بالرد".

وأكد هولاند في شهادته التي استغرقت أربع ساعات أنه يدرك حجم "معاناة الضحايا" الفرنسيين، لكنه لفت إلى أن "للأسف لم تكن لدينا المعلومات التي كان من الممكن أن تكون حاسمة لمنع الهجمات".

وأضاف أنه منذ اعتداءَي كانون الثاني/يناير 2015 اللذين استهدفا صحيفة "شارلي ايبدو" الأسبوعية الساخرة التي نشرت الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد ومحل لبيع الأطعمة اليهودية "كنا تحت التهديد كل يوم. علمنا أن هناك عمليات جارية وأفرادا اختلطوا باللاجئين الذين تدفقوا، ووجود قادة في سوريا... كنا نعرف كل ذلك (...) لكننا لم نكن نعرف أين ومتى وكيف سيضربون".

ولم يُلق الرئيس الاشتراكي السابق (2012-2017) أي نظرة على قفص الاتهام على يساره، لكنه رد على تفسيرات المتهم الرئيسي صلاح عبد السلام الذي برر الهجمات بأنها رد على التدخل العسكري الفرنسي في سوريا. وقال الرئيس السابق "شنوا علينا الحرب فقمنا بالرد".

وذكر بأن الضربات في سوريا لم تبدأ حتى "27 أيلول/سبتمبر" 2015، وأن ذلك "يعني أن المجموعة المسلحة استعدت جيدا من قبل"، برأيه.

وتحت ضغط هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي صلاح عبد السلام لتوضيح التدخل العسكري الفرنسي ضد تنظيم داعش بشكل أعمق، بدا هولاند مستاءً.

وسألته أوليفيا رونين: "هل يمكن أن تكون الضربات الفرنسية قد تسببت بسقوط ضحايا جانبيين في سوريا والعراق؟"، فرد هولاند "ما معنى سؤالك؟".

وأضاف هولاند: "تريدين الربط بين ما نفعله والهجمات (...) لا يمكن أن أكون اكثر دقة"، مؤكدا أنه "ليس على علم بسقوط ضحايا جانبيين". واصرت رونين على سؤالها "إذًا لم يكن هناك ضحايا جانبيون؟".

وأثارت أسئلة طرحها الدفاع عن استراتيجية فرنسا في الشرق الأوسط غضب هولاند أيضا. وقال: "في الواقع، محامو الدفاع يعملون في السياسة الدولية وليسوا في السياسة الجزائية".

وخلال المحاكمة، بثت في 28 تشرين الأول/أكتوبر مقاطع من تسجيل فيديو يكرر فيه أحد المهاجمين بين طلقتين ناريتين: "لا تلوموا سوى رئيسكم فرنسوا هولاند".

وسأل أحد محامي الادعاء المدني هولاند: "هل استمعت إلى هذا الشريط الصوتي؟". فردّ الرئيس السابق إنه "رسالة" من أجل "دفعنا إلى وقف تدخلاتنا في العراق وسوريا" ولفرض "قطيعة وحرب دينية" بين الفرنسيين.

وأكد أن ورود اسمه في القضية "جعله يفكر في مسؤوليته الشخصية". لكنه أضاف: "كنت سأفعل الأمر نفسه تماما اليوم".

وستستأنف محاكمة المتهمين بالاعتداءات الثلاثاء بجلسات استماع لباحثين وأكاديميين.