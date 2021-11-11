مقتل مدنيين في استهداف روسي لمدجنة في شمال سوريا

استهدف قصف جوي روسي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وجرح 4 آخرين، الخميس.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرة روسية من طراز "SU 34" نفذت الخميس، 3 غارات جوية على مدجنة بالقرب من مدينة إدلب.

فيما أوضحت مصادر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أن 5 مدنيين بينهم 3 أطفال قتلوا في الغارات المذكورة، فيما نقل 4 جرحى إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، ذكر مرصد تعقب حركة الطيران أن "الطيران الروسي قصف الخميس بلدة معرتمصرين التي يتواجد فيها عدد كبير من المخيمات شمالي إدلب، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.

وفي تقرير سابق ذكرت شبكة حقوق الإنسان السورية "SNHR"، أن هجمات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 843 مدني خلال الفترة الممتدة من 26 إبريل/ نيسان حتى 19 أغسطس/ آب من العام الجاري.