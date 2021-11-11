هبوط طائرتين للموساد وسلاح الجو الأمريكي في مطار أبو ظبي

هبطت طائرتان، أحدهما تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية، "الموساد"، والأخرى لسلاح الجو الأمريكي في مطار أبو ظبي، الخميس، وفق المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إيتاي بلومنتال.

وقال بلومنتال في تغريدة عبر تويتر: "الآن في أبو ظبي: طائرة تنفيذية للموساد، وأخرى VIP تابعة لسلاح الجو الأمريكي، هبطتا معًا في العاصمة الإماراتية".

وأشار في التغريدة ذاتها إلى أن الطائرتين أقلعتا صباح الخميس من إسرائيل.

وفي تغريدة لاحقة، قال بلومنتال: "القصة تزداد إثارة، طائرات سعودية تهبط الآن في أبو ظبي.

بالتزامن مع هبوط طائرة الموساد والطائرة الخاصة الأمريكية.

ولم يصدر تعقيب رسمي، من إسرائيل، أو الإمارات حول ما ذكره المراسل الإسرائيلي.