القوات الحوثية تسيطر على موقع هام بالقرب من مدينة الحُديدة اليمنية

أعلن مصدر عسكري أن جماعة الحوثي، الجمعة، فرضت سيطرتها على مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد المصدر لوكالة الأناضول طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، بأن "مسلحي جماعة الحوثي، سيطروا على مدينة التحيتا جنوبي الحديدة خلال الساعات الماضية، بعد انسحاب قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة".

وأضاف أن "مسلحي الحوثي اقتحموا المدينة دون مواجهات، ونفذوا حملة اعتقالات ضد مواطنين مناهضين للجماعة"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش اليمني حول الأمر.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، مقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بغارة جوية للتحالف العربي في مدينة التحيتا نفسها، وفق ما أوردت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق من التحالف العربي الذي يشدد عادةً على حرصه تجنب قصف المدنيين أو الأحياء المدنية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.