قرداحي: جاهز للاستقالة إذا توفرت "ضمانات" ولا أتحدى أحدا

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الجمعة، أنه جاهز لتقديم استقالته من الحكومة، حال توافرت ضمانات بتبدل الموقف الخليجي تجاه بلاده، مؤكدا أنه لا يتحدى أحد.

جاء ذلك عقب زيارته لرئيسي مجلس النواب نبيه بري في عين التينة (غربي بيروت)، وأضاف أنه لا يتحدى أحدا سواء رئيس الحكومة أو المملكة العربية السعودية.

وذكر أن الآراء منقسمة بين مؤيد ومعارض لاستقالته، لافتا بأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه.

وتابع: "أعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها واسع، ولا نريد استفزاز أحد، وهناك مزايدات كثيرة من الداخل، واستغلّوا (لم يذكرهم) قضيتي لتقديم براءة ذمة إلى الخليج".

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني.

وقبل تعيين قرداحي وزيرا للإعلام في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 أغسطس/ آب، وبثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية "الجزيرة" القطرية في 25 أكتوبر، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

ويرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة، ما دفعه إلى رفض "الاعتذار" أو "الاستقالة"، فيما دعاه رئيس حكومة بلاده نجيب ميقاتي، في تصريحات سابقة، إلى اتخاذ موقف يحفظ مصلحة لبنان.